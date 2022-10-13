توقيع اتفاقية بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونتيكسيس الجزائر

توقيع اتفاقية بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونتيكسيس الجزائر

وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) وبنك نتيكسيس الجزائر اتفاقية جديدة. تحدد شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المتعلقة بالقروض التشغيلية التي تمنحها نتيكسيس الجزائر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.

وتسمح هذه الاتفاقية بتعزيز وتوطيد الشراكة القائمة لأكثر من خمس سنوات، بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .(FGAR) ونتيكسيس الجزائر المخصصة لتغطية قروض الاستثمار.

كما تهدف الاتفاقية الجديدة إلى توسيع نطاق تغطية FGAR لقروض التشغيل الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة، قصد تمويل شراء المواد الأولية أو إدارة الأصول. أو حتى المرافقة في العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية.

وقد اشرف على توقيع هذه الاتفاقية الجديدة بحضور ممثل وزير الصناعة سبع عز الدين والمدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) الهادي تمام، والمدير العام لبنك نتيكسيس الجزائر ميشال ديلبين.

كما ستعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تسهيل الحصول على قروض للمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة. من أجل تمويل مختلف مراحل المشروع في قطاعات إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي تعزيز خلق الثروة في الجزائر.

وتؤكد المؤسستان من خلال هذه الشراكة، دعمهما المتبادل للمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة. وتجددان التزامهما بمواجهة تحديات الاقتصاد الوطني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...