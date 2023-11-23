توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للشباب

تم اليوم الخميس، الامضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجلس الأعلى للشباب، حسب بيان لوزارة الفلاحة.

ووفقا. للمصدر، فقد وقع محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية على هذه الاتفاقية و التي تتعلق بتعزيز وترقية الإستثمار والأنشطة المرتبطة بالفلاحة والتنمية الريفية، لفئة الشباب بحيث تعتبر هذه الخطوة تجسيدا لكافة البرامج والتي ستكون بادرة خير على الشباب.

و أكد هني على أنه من خلال هذه الاتفاقية ستعكف وزارة الفلاحة على تنفيذ بنودها ميدانيا. لتمكين الشباب من المشاركة بصفة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد .

كما نوه ذات المتحدث بالعمل التشاركي القائم بين وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والمجلس الأعلى للشباب. لا سيما من خلال مشاركة إطارات الوزارة في مختلف اللقاءات و الورشات المنظمة من طرف المجلس.

وجاء هذا خلال مشاركة وزير الفلاحة وبدعوة من رئيس المجلس الاعلى للشباب، بولاية وهران، فعاليات افتتاح الطبعة الثانية. لمنتدى شباب الجزائر تحت شعار: “شباب ممكن لمستقبل محصن”، والذي يعد فرصة للالتقاء بعينة من الشباب المثابر. و المجند في سبيل بناء الجزائر الجديدة.

ليديا كبيش

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