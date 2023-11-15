احباط محاولات تهريب 37266 لتر من الوقود

15 نوفمبر، 2023
حراس الحدود يحبطون محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح،(125) شخصا وضبطت (33) مركبة و(91) مولدا كهربائيا و(55) مطرقة ضغط و(244) قنطار من خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في حين تم توقيف (38) شخصا آخر وضبط (26) بندقية صيد و(37266) لتر من الوقود و(33,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(30) قنطار من مادة التبغ و(20950) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

15 نوفمبر، 2023

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