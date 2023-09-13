تناولت الوضع الرّاهن في منطقة الساحل… أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي

تناولت الوضع الرّاهن في منطقة الساحل… أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي

تلقّى اليوم، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تناولت الوضع الراهن في منطقة الساحل، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الصدد، أبلغ أحمد عطاف نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجّعة التي لازالت تتلقّاها مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر، حسب ذات المصدر.

وجدّد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل، يضيف المصدر ذاته.

كما كان الوضع المتدهور في مالي في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، يفيد بيان الوزارة.

وفي الأخير، لفت تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط انتباه الوزيرين، اللذين تبادلا الآراء والتحاليل بخصوص هذا الموضوع، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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