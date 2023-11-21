تلبيةً لدعوةِ رئيس الجمهورية… أردوغان يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العاصمة أنقرة، صباح الثلاثاء، متوجها إلى الجزائر، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، حسب ما كشفته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته كل من وزراء؛ الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، حسب ذات المصدر.

كما يرافقه كذلك، وزراء، الدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي، يضيف المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة، عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الجزائري التركي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس تبون و نظيره أردوغان، يفيد ذات المصدر.

ويستعرض المجلس الذي سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين، العلاقات الجزائرية-التركية، التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة بكافة جوانبها، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون بين البلدين.

كما ستشهد اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة “تبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع المجلس التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الجزائرية-التركية الوثيقة، حسب وكالة الأناضول.

شرف الدين عبد النور

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