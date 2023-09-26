تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بغليزان

26 سبتمبر، 2023
تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بغليزان

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، في سيدي لزرق، ولاية غليزان، بتفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد، تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 سنة، مختصة في السطو على المنازل وسرقة السكان.

و قامت هذه المجموعة بالسطو على منزل أثناء سقوط الأمطار، حيث تسلّلت إلى منزل فلاح وسرقت كمية كبيرة من مادة العسل.

و بعد التحقيق من قبل الفرقة المحلية واستخدام معلومات من عمليات الاستجواب، تم التعرف على المشتبه بهم واعتقالهم.

كما تم استعادة كمية كبيرة من العسل المسروق قدّر بحوالي 46 كيلوغرامًا، جزء منها كان مخزّنًا في منزل أحد المشتبه بهم، وجزء آخر وُجد في إحدى الأحراش بالقرب من منزل آخر لأحد المشتبه بهم، كما تم أيضًا استرجاع كمية أخرى تم بيعها لتاجر في بلدية مجاورة.

وفي الأخير، تم تقديم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية المختصة، مع تسليم الكمية المسترجعة من العسل إلى مالكها.

خديجة مقداد

 

26 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

الخارجية الليبية تدين الاعتداء الإرهابي في الجزائر

16 يناير، 2021

المقررة الخاصة للأمم المتحدة تحمل نظام الاحتلال المغربي مسؤولية الانتهاكات التي تطال المناضلة الصحراوية سلطانة خيا

26 ديسمبر، 2021

وزير الفلاحة: الجزائر تنتج ما يفوق 100 مليون لتر من زيت الزيتون سنويا

13 سبتمبر، 2023

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمسابقة جائزة الابتكار للمؤسسة الصغيرة

17 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: