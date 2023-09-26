تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بغليزان

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، في سيدي لزرق، ولاية غليزان، بتفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد، تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 سنة، مختصة في السطو على المنازل وسرقة السكان.

و قامت هذه المجموعة بالسطو على منزل أثناء سقوط الأمطار، حيث تسلّلت إلى منزل فلاح وسرقت كمية كبيرة من مادة العسل.

و بعد التحقيق من قبل الفرقة المحلية واستخدام معلومات من عمليات الاستجواب، تم التعرف على المشتبه بهم واعتقالهم.

كما تم استعادة كمية كبيرة من العسل المسروق قدّر بحوالي 46 كيلوغرامًا، جزء منها كان مخزّنًا في منزل أحد المشتبه بهم، وجزء آخر وُجد في إحدى الأحراش بالقرب من منزل آخر لأحد المشتبه بهم، كما تم أيضًا استرجاع كمية أخرى تم بيعها لتاجر في بلدية مجاورة.

وفي الأخير، تم تقديم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية المختصة، مع تسليم الكمية المسترجعة من العسل إلى مالكها.

خديجة مقداد

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