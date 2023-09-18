تفكيك شبكة للسطو على المنازل وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم في غليزان

تم تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل متكونة من ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم مسبوقين قضائيا من قبل الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان، وذلك بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين حول سرقة منزله.

تمكنت التحريات الجارية من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه، وبالتحقيقات اللاحقة تم تحديد هوية شريكه، وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منزلهما. وقد تم استعادة بعض الأموال والأغراض المسروقة من المنزل المستهدف، بما في ذلك أجهزة ألعاب وهواتف نقالة.

بناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم، حيث يواجهون اتهامات بتكوين جمعية للإعداد لجريمة السرقة بالكسر والسطو على المنازل مقترنة بظرفي الليل والتعدد في إخفاء الأموال المسروقة.

خديجة مقدم

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