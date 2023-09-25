 تعليمات هامة لإنجاح احتفالية المولد وأسبوع القرآن الكريم

ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي مساء أمس الأحد، اجتماعا خصص لضبط الترتيبات النهائية لأهم مناسبتين ستقوم الوزارة بتنظيمهما في الأيام القليلة المقبلة.

ويتعلق الأمر بكل من الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف، والأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الخامسة والعشرين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية فإن بلمهدي أعطى توجيهات لإضفاء أجواء احتفالية استبشارا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسة سيرته وتكريم حفظة القرآن الكريم والسنة النبوية.

بالاضافة الى تشجيع المواهب في نظم الشعر، وكذا توفير جميع الوسائل لإنجاح هاتين المحطتين الهامتين، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

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