تعتبر ثورة في مجال الإتصالات الرقمية…جازي تُطلق عرضها الجديد “ليجند” 

أعلنت شركة جازي الرائدة في الابتكار في مجال الاتصالات، عن إطلاق عرض”جازي ليجند”، المسبق الدفع لتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنها فيما يتعلق بالاتصالات الرقمية.

و يمثل عرض”جازي ليجند”تجربة لا مثيل لها بفضل مكالمات غير محدودة إلى جميع الشبكات الوطنية، و100 جيغابايت من الإنترنت، ورسائل قصيرة غير محدودة إلى جازي، و100 رسالة قصيرة إلى الشبكات الاخرى، كل ذلك مقابل 2500 دينار جزائري.

وبالنسبة للزبائن الذين يبحثون عن بديل بنفس الجاذبية، يوفر عرض “ليجند 2000” مكالمات غير محدودة لجميع الشبكات الوطنية، و 70 جيغابايت من الإنترنت، رسائل نصية غير محدودة إلى جازي، و 50 رسالة قصيرة إلى الشبكات الاخرى، كل ذلك مقابل 2000 دج فقط.

و للاشتراك في أي خيار من عرض “ليجند”، ما على الزبائن سوى تشكيل *720#، أو الدخول إلى تطبيق جازي، أو زيارة إحدى نقاط البيع الخاصة بالمتعامل.

إن”جازي ليجند”ليس مجرد عرض اتصالات، بل هو التزام بسهولة الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف النقال في جميع مجالات الحياة، سواء للعمل أو التعليم أو الترفيه أو الأعمال، حيث تلتزم جازي بجعل استخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال سهلا ومتوفرا للجميع.

كما يمثل “جازي ليجند” نقطة تحول في مجال الإتصالات، حيث يسلط الضوء على التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات استثنائية لجميع زبائنها، كما أنه مع جازي ليجند يمكن للزبون تجربة التميز الرقمي وضمان اتصال غير محدود.

شرف الدين عبد النور

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