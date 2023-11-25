تسمم 06 أشخاص  بغاز أحادي أكسيد الكربون بميلة

25 نوفمبر، 2023

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم، بتسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بشارع مخلوف سليمان، بلدية وادى العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة.

و قالت الحماية المدنية في بيان لها، “تدخلت اسعافاتنا على الساعة 12سا10د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة بشارع مخلوف سليمان، بلدية وادى العثمانية، دائرة شلغوم العيد”.

و أضافت، “الحادث خلف تسمم 06 اشخاص (03 نساء و03 اطفال) تترواح أعمارهم مابين سنة واحدة و 52 سنة  لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم من طرف مصالحنا إلى المستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور

25 نوفمبر، 2023

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