تسليم وسام “أدرس بالجزائر” لمسؤولي المؤسسات الجامعية التي تستقبل الطلبة الدوليين

تسليم وسام “أدرس بالجزائر” لمسؤولي المؤسسات الجامعية التي تستقبل الطلبة الدوليين

أشرف صبيحة اليوم الاثنين ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على تسليم وسام “أدرس بالجزائر” لمسؤولي المؤسسات الجامعية التي تستقبل الطلبة الدوليين.

وعرفت مراسم الاحتفالية حضور سفراء 30 سفير دولة يدرس طلبتها في الجامعات الجزائرية.

ولدى ادلائه لكلمة قال بداري :”ان اختيار الطلبة الدوليين للجزائر نظرا لنوعية الدراسة والديناميكية في مجال البحث العلمي” مؤكدا التزامه بتحسين استقبال الطلبة الدوليين وتقوية ظروف معيشتهم.

وأوضح ذات المتحدث أن استحداث وسم ادرس بالجزائر هدفه تعزيز وتقوية قطاع التعليم العلي على المستوى الدولي مؤكدا أنه سيوزع على الجامعات في إطار الرهان على تدويل التعليم العالي البحث العلمي

كما أنه يهدف لتقوية الدبلوماسية الجامعية الجزائرية على المستوى الدولي، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

رمزي أحمد توميات

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