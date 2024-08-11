تسليم مصنع تركيب السيارات “غلوفيز” لعلامة “كيا موتورز” للمؤسسة العمومية “فوندال” بباتنة

تم اليوم، توقيع محضري تسليم مصنع تركيب السيارات “غلوفيز” لعلامة “كيا موتورز” وكذا موقع “جي-ترانزيت” من طرف نورالدين صالحي، الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الإقتصادية للمسابك الجزائرية “فوندال”، وذلك تحت إشراف والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، وبحضور ممثل مديرية أملاك الدولة لنفس الولاية.

وجاء ذلك في إطار تطبيق مخرجات الدورة الأخيرة لمجلس مساهمات الدولة القاضية بوضع الأملاك والأصول المسترجعة تحت تصرف المؤسسات العمومية.

وأكد والي ولاية باتنة، بهذه المناسبة، على ضرورة إعادة بعث النشاط على مستوى هتين المنشأتين وإطلاق عمليات الانتاج على مستوى مصنع تركيب السيارات في آقرب الآجال.

شرف الدين عبد النور