تسجيل 387 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

27 أكتوبر، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 387 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أكتوبر 2022، أسفر عنه وفاة 11 شخصا وجرح 461 آخرين، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+43) حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+58) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ (-01) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة، يضيف البيان.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

27 أكتوبر، 2022

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