تسجيل 302 حادث مرور خطير بالمناطق الحضرية

8 يونيو، 2023

كشفت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 5 جوان 2023، عن تسجيل 302 حادث مرور جسماني، على مستوى المناطق الحضرية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه الحوادث قد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 337 آخرين337،حيث عرفت الإحصائيات المسجلة هذا الأسبوع انخفاضا قدر بـ 53 حادثا، وكذا انخفاض في عدد الجرحى بـ 73 جريح، والوفيات 7 حالة وفاة.

وتعود المعطيات المذكورة،  بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور،عدم التقيد بمسافة الأمان،الإفراط في السرعة،الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وجددت مصالح الأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة

في حين ذكرت ذات المصالح بالرقم الأخضر الموضوع تحت تصرف المواطنين 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

ليديا كبيش

8 يونيو، 2023

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