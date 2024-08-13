كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1614 حالة تسمم غذائي في ظرف شهرين هذه الصائفة، منها 853 حالة سُجّلت في الفضاءات التجارية، و717 حالة سُجّلت في الفضاءات الخاصة (الولائم و الأعراس والمناسبات و اللقاءات و غيرها) بنسبة 47%، مع تسجيل وفاتين جرّاء التسمم الغذائي.

وجاء ذلك حسب بيان وزارة الصحة، خلال إشراف الوزير سايحي، على أشغال اليوم الإعلامي التحسيسي حول “التسممات الغذائية”، على مستوى مدرج الوزارة “بيار شولي”، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، ممثلين عن القطاعات الوزارية، خبراء ومختصين.

وأشار وزير الصحة، في كلمته، إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع حالات التسسمات الغذائية في هذه الفترة هو عدم احترام شروط حفظ وتوزيع المنتجات الغذائية، كغياب سلسلة التبريد والوسائل الضرورية لحفظ المنتجات الغذائية والأطعمة.

وكشف عبد الحق سايحي، أن التسممات الغذائية تسبّب مشاكل صحية للمريض مما يتطلب تكفل استعجالي بحالته، إلى جانب تكاليف على ميزانية الدولة “والتي نستطيع تفاديها بتصرفات و سلوكيات بسيطة”، يضيف الوزير.

كما ذكّر وزير الصحة، بأنه رغم التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة في شهر ماي الفارط بخصوص التدابير الوقائية التي يجب اتباعها لتفادي الأمراض المتعلقة بموسم الصيف منها التسسمات الغذائية، إلى جانب الدورات التفتيشية التي باشرتها وزارة الداخلية ووزارة التجارة، إلا أن الجزائر سجّلت أرقام مخيفة، مشدّدا على وجوب توخي الحيطة والحذر فيما تبقى من موسم الصيف.

وأعرب سايحي، في الختام، عن امتنانه لجميع مهنيي الصحة الذين يعملون دون كلل من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسممات الغذائية وغيرها من الأمراض التي تهدد الصحة العمومية.

شرف الدين عبد النور