تسجيل أزيد من 23000 جنحة مرورية خلال شهر أوت واستقبال أزيد من 68000 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء بالعاصمة

تسجيل أزيد من 23000 جنحة مرورية خلال شهر أوت واستقبال أزيد من 68000 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء بالعاصمة

سجّلت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في مصالحها لمختلف فرق الأمن العمومي، خلال شهر أوت المنصرم، 23500 مخالفة مرورية متعلقة بعدم الحيازة على الوثائق الخاصة بالمركبة، عدم إستعمال الخوذة، عدم الحيازة على الصنف في رخصة السياقة، الوقوف والتوقف العشوائي، عدم احترام إشارات المرور، السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة و غيرها من المخالفات، حسب ما أورده بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كما تم رفع 102 مخالفة تعلّقت بحفظ النظام، فيما بلغ عدد حوادث المرور الجسمانية 48 حادثا تسبب في وفاة شخص واحد و إصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة، حسب ذات المصدر.

النشاطات المتعلقة بشرطة العمران وحماية البيئة

و بشأن النشاطات المتعلقة بشرطة العمران وحماية البيئة فقد سجّلت ذات الفرق إحصاء 103 مخالفة تتعلق بالبناء بدون رخصة، و 7 مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة.

نشاطات أقطاب الشرطة العامة و فرقها عبر مختلف مقرات الأمن الحضري

و بخصوص نشاطات أقطاب الشرطة العامة و فرقها عبر مختلف مقرات الأمن الحضري، فقد سجّلت هاته المصلحة مراقبة 1721 نشاط تجاري منظم، فيما تم تنفيد 18 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

أزيد من 57000 مكالمة عبر الأرقام الخضراء

و باعتبار المواطن حلقة أساسية في المعادلة الأمنية، فإن مركز القيادة والسيطرة استقبل 57790 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين للتّبليغ عن أي خطر أو مناورة في الطريق العام، من خلال الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17، فيما وصل عدد المكالمات الهاتفية عبر الرقم 104 الخاص بالاختفاء إلى 949 مكالمة هاتفية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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