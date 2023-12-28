تزكية سليمان عبدوش رئيسًا للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

زكّى اليوم، مندوبو الجمعية التأسيسية للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، سليمان عبدوش، رئيسا بالإجماع، وذلك خلال عقد الاجتماع التأسيسي للمنظمة، بمقر المركز الدولي الصحافة (CIP)، بالعاصمة.

و شهد هذا الإجتماع الوطني، حضور أكثر من 100 صحفي مؤسسون من عدة ولايات للإعلان الرسمي عن هذه المنظمة، وبحضور المحضر القضائي، والتي يُنتظر منها السعي إلى لمّ شمل الناشطين في الحقل الإعلامي والصحفي بالبلاد، ومن مختلف وسائل الاعلام في القطاعين العمومي والمستقل، المحلية منها والوطنية، بمختلف التخصصات الصحفية.

كما تأتي هذه المبادرة التي لاقت الاستحسان والثناء من الأسرة الإعلامية، في سياق استجابة من الأسرة الصحفية لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولدعوات الوزارة الوصية بضرورة تنظيم أهل القطاع لأنفسهم لنقل انشغالاتهم، وتهدف المنظمة الوليدة إلى مرافقة الأسرة الإعلامية في المساعي الحثيثة التي كرّستها مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة في دعم القطاع الإعلامي، ومسايرة القوانين الجديدة المنظمة للقطاع، والعمل على نقل الانشغالات بشكل ممنهج ومضبوط، بما يضمن الرقي بالعمل الصحفي لمستويات محترمة من الاحترافية بكل حرية ومسؤولية.

و أفضى الاجتماع إلى الإعلان عن أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، وانتخاب الصحفي “سليمان عبدوش” رئيسا لها، والذي أكد في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي إيمانا بأن الإعلام الجزائري الذي لعب دوره الكبير خلال ثورة التحرير المظفرة، لابد أن يساهم بدوره في مرحلة البناء وتشييد الجزائر الجديدة، تحت شعار إعلام هادف وبناء.

كما أكد عبدوش، أن المنظمة صاغت أهدافا واضحة تتمثل في الحفاظ على مقومات وثوابت الشعب الجزائري الأبي، ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة انطلاقا من تضحيات أجيال من الاعلاميين الأبطال مع السعي لترقية الأداء الاعلامي والوصول به إلى مصاف الاحترافية عن طريق التكوين والتدريب الاعلامي للمنخرطين، وتجسيد أخلاقيات مهنة الصحافة مع التشديد على كون الرقي بمهنة الصحافة لا يكون إلا عبر صحافة حرة ومسؤولة.

وأكد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، المنتخب، أن المنظمة تضع يدها في يد المؤسسات والهيئات الوطنية للعمل المشترك، لتعزيز دور الصحافة والاعلام بما يخدم الرسالة النبيلة.

كما أفاد سليمان عبدوش، أن المنظمة تعمل على ترقية العمل الإنساني الموجه للصحفيين والاعلاميين الذين يعيشون ظروفا إجتماعية، وستكون همزة وصل بينهم وبين القائمين على قطاع الإتصال بنقل انشغالاتهم للتكفل بها.

شرف الدين عبد النور

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