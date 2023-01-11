ترقب هطول أمطار غزيرة و ثلوج في الأيام القادمة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، أن بداية من يوم غد وإلى غاية يوم السبت، ستكون الأجواء غائمة السحب السفلى وبعض الأمطار. وهذا في أغلب المناطق الشمالية على غرار العاصمة، البليدة، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة. إضافة إلى الأغواط، أفلو، أولاد جلال، بسكرة.

وكما كشفت ذات المصالح دخول منخفض جوي سيتوغل من أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ثم إلى المناطق الغربية، والوسطى والشرقية والجنوب الغربي٬حيث أنه سيدخل بداية من منتصف جانفي وسيكون جد قوي للضغط الجوي،و محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة٬وذلك على مستوى المناطق الغربية، ثم إلى الوسطى، والشرقية وحتى الغربية.

وأضافت ذات المصالح٬بأن هذا المنخفض سيكون قوي جدا أيام 19، 20 و21 جانفي ومحمل بأمطار غزيرة جدا 30 ملم محليا. وثلوج يفوق علوها 1000 و1200 متر. في حين، ستكون الأجواء شتوية بامتياز وجد باردة، أين ستكون درجات الحرارة -0 في الصبيحة والفترة الليلية، ومن 7 إلى 12 درجة في الظهيرة بالمناطق الشمالية٬أما البحر سيكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية برياح تبقى قوية نسيبا تصل إلى 50 كلم/سا.

حورية سعداوي

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