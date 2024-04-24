تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات بقسنطينة

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة متخصصة في إنتاج البطاريات بقسنطينة.

ويتعلق الأمر بمؤسسة “سيرتا أوتوموتيف” لإنتاج قطع غيار السيارات في إطار شراكة جزائرية – تركية. على مستوى المنطقة الصناعية ابن باديس بطاقة إنتاجية تقدر بأزيد من 2 مليون و 500 ألف قطعة غيار سنويا

والتي تشغل 180 عاملا وتنتج تشكيلة واسعة من قطع الغيار المصنوعة من المطاط المعدني والمطاط الألمنيوم. لتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي والتصدير لدول المغرب العربي وإفريقيا

بالإضافة الى وحدة لإنتاج البطاريات والوي توظف 184 عاملا بطاقة إنتاجية تقدر ب 1 مليون بطارية من مختلف الأحجام سنويا

وقال عون، أن خوض المستثمرين الخواص بولاية قسنطينة. لمجال الاستثمار في القطاع الصناعي مؤشر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية

وأكد ذات المتحدث أن برنامج نهضة قطاع صناعة السيارات في الجزائر لن يظل مقتصرا بالتركيب و الصناعة فقط. وإنما ضمان توفير قطع غيار السيارات في السوق الجزائري و خير مثال الانطلاق في إنتاج قطع غيار السيارات و البطاريات التي هي نوع من قطع غيار السيارات”.

وأبدى الوزير بالمناسبة إعجابه بالديناميكية الاقتصادية التي يشهدها النسيج الصناعي بولاية قسنطينة. التي تضم قطبا للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الغذائية والميكانيكية. حيث تحصي أزيد من 08 وحدات هامة للصناعة الميكانيكية توظف أزيد من 3.200 عامل.

بالإضافة إلى 30 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الميكانيكية والتي تشغل أكثر من 900 عامل من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة الولاية في هذه الشعبة الصناعية

رمزي أحمد توميات