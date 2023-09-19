تدشين ابتدائيتين ومطعم مدرسي في قسنطينة

19 سبتمبر، 2023

قام والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم الثلاثاء، بمرافقة وفد رسمي بزيارة إلى بلدية ديدوش مراد، حيث تم تدشين ابتدائيتين ومطعم مدرسي.

تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الافتتاحات الذي تنظمه ولاية قسنطينة تزامنا وانطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة للتلاميذ.

كما تم تدشين مدرسة ابتدائية باسم “دباح بومنجل” في حي صيمودة أحسن، بالإضافة إلى تدشين مطعم مدرسي في مدرسة “جعفري لخضر”. وفي الوجهة الثالثة، في بلدية بني حميدان، فقد تم تدشين مدرسة ابتدائية باسم شروانة فرحات.

خديجة مقداد

19 سبتمبر، 2023

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