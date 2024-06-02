تخفيضات هامة للزبائن المحترفين لاتصالات الجزائر المشتركين في عرض “MOOHTARIF”

أعلنت اتصالات الجزائر بكل فخر لزبائنها الكرام عن إطلاق عروض جديدة “MOOHTARIF“، المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات الأنترنت للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذا أصحاب المهن الحرة، وهذا في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى خفض الأسعار ورفع التدفقات، حسب ما أفاد بيان للشركة.

واقترحت اتصالات الجزائر على المشتركين في عرض “MOOHTARIF”، حسب ذات المصدر، تشكيلة صيغ متنوعة تتماشى تماما مع جميع مجالات النشاطات المهنية، من خلال تدفقات أنترنت فائقة السرعة تصل إلى غاية 200 ميغابت في الثانية، 500 ميغابت في الثانية وحتى 1 جيغابت في الثانية.

وكشف البيان أنّ العروض الجديدة تتوزّع MOOHTARIF كما يلي :

محترف 20 ميغابت في الثانية: من 100 3 دج/الشهر إلى 700 2 دج/الشهر

محترف 50 ميغابت في الثانية: من 300 3 دج/الشهر إلى 900 2 دج/الشهر

محترف 100 ميغابت في الثانية: من 100 4 دج/الشهر إلى 100 3 دج/الشهر

محترف 200 ميغابت في الثانية: 300 3 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

محترف 300 ميغابت في الثانية: من 500 4 دج/الشهر إلى 500 3 دج/الشهر

محترف 500 ميغابت في الثانية: 500 4 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

محترف 1 جيغابت في الثانية: 200 5 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

علاوة على ذلك، يستفيد الزبائن المحترفون المؤهلون لخدمة الألياف البصرية (FTTH) والمشتركون في تدفق 20 ميغا فما فوق من رفع تلقائي لتدفقهم نحو سرعات تدفقات أعلى، دون دفع أية تكاليف إضافية.

ودعت اتصالات الجزائر زبائنها التقرب من وكالتهم التجارية أو تقديم طلب إلكتروني عبر موقع إتصالات الجزائر للاستفادة من هذا العرض الجديد MOOHTARIF.

وختم بيان الشركة أنّه من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى إتصالات الجزائر لتعزيز تطوير الأنترنت ذي التدفق العالي جدا وتلبية التطلعات والاحتياجات المتنامية لزبائننا المحترفين في مجال الاتصال بالأنترنت.

لمعلومات إضافية، تدعوكم إتصالات الجزائر لزيارة موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz