تخفيضات مغرية في رحلات الجوية الجزائرية

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تخفيضات مغرية (ذهاب فقط)، تخص الرحلات المبرمجة من الوجهات الدولية إلى الجزائر العاصمة.

يخص العرض، حسب بيان اليوم الأربعاء، التذاكر المقتناة في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 نوفمبر 2022 للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.

كما تحدث المصدر ذاته، في منشور للشركة بفيسبوك، عن توفر وجهات أخرى يمكن الاطلاع عليها بموقع الشركة. وأشارت إلى أن هذه التذاكر متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة، عبر تطبيق الخطوط الجوية الجزائرية، بشبكة نقاط بيع الشركة وعلى مستوى شبكة وكالات السفر الشريكة.

تخفيضات على الخطوط التالية

الشبكة الدولية

• بروكسل-الجزائر ابتداء من 150 يورو

• جنيف-الجزائر ابتداء من 148 CHF

• فرانكفورت-الجزائر ابتداء من 150 يورو

• روما-الجزائر ابتداء من 157 يورو

• ميلان-الجزائر ابتداء من 151 يورو

• لندن-الجزائر ابتداء من 135 GBP

• تونس-الجزائر ابتداء من 239 TND

• موسكو-الجزائر ابتداء من 186 يورو

من فرنسا

• مارسيليا-الشلف ابتداء من 99 يورو

• بوردو-وهران ابتداء من 99 يورو

• تولوز-الجزائر العاصمة من 99 يورو

• مونوبولي-وهران من 99 يورو

• ليون-بسكرة ابتداء من 109 يورو

• نيس-قسنطينة ابتداء من 109 يورو

• باريس شارل ديغول -الوادي ابتداء من 129 يورو

• باريس أورلي-بسكرة ابتداء من 129 يورو

• ميتز-الجزائر ابتداء من 129 يورو

فايزة.س

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