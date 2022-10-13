تحقيق 11 اكتشاف بمجالي النفط والغاز بربوع الوطن

كشف مدير قسم الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، باجي ربيع، عن تحقيق 11 اكتشافا بمجالي النفط والغاز بربوع الوطن، 09 منها من مجهودها الخاص واثنان بالشراكة مع شركة “ايني ” الإيطالية .

وقال باجي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن :”سوناطراك شرعت بالشراكة مع “إيني” في إنتاج الغاز. بمعدل مليون متر مكعب يوميا بالحقل الغازي الواقع ضمن “منطقة جنوب حوض بركين”، الإضافة إلى إنتاج حوالي 4 ألاف برميل من السوائل المصاحبة”. .

ويتوقع ذات المتحدث، أن الإنتاج بهذا الحقل سيبلغ حوالي مليوني متر مكعب من الغاز قبل نهاية السنة الجارية وهو ما من شأنه أن يدعم قدرات البلاد في مجال إنتاج وتصدير الغاز ويعزز مكانة سوناطراك في السوق الدولية للغاز. وسيمكنها من الاستجابة أكثر لحاجيات القارة الأوروبية.

كما كشف مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك أن المؤسسة تبنت إستراتيجية طموحة في مجال الاستكشاف حيث تغطي عمليات المسح والتنقيب، وهذا على مستوى كل الأحواض الرسوبية المنتشرة عبر الوطن، وينتظر أن تشمل كل الأحواض البحرية الموجودة بكامل النطاق الغربي لحوض المتوسط .

وأبدى نفس المسؤول تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن تكلل عمليات التنقيب والاستكشاف المرتقبة على طول الساحل البحري بالنجاح. وذلك أسوة بتلك الاكتشافات المعلنة من قبل عدد من الشركات النفطية العالمية بشرق المتوسط. بهدف تعزيز وتجديد الاحتياطات الوطنية في مجالي الغاز والبترول .

كما كشف بلجي إن سوناطراك تخصص مليار دولار سنويا من أجل عمليات الاستكشاف والتنقيب. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا المجال حوالي أربعة ملايير دولار على المدى المتوسط.

واشار ذات المتحدث إلى أن التركيز منصب أكثر على المناطق القريبة من الحقول المستغلة حاليا. لتسهيل عملية البدء في الإنتاج بسرعة من خلال الاعتماد على المنشآت المجودة .

أما بخصوص كلفة الإنتاج، أعلن مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك بأنها تقل عن دولار واحد للبرميل. و أوعز ذلك إلى تراكم الخبرة لدى عمال وإطارات الشركة.

ليديا كبيش

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