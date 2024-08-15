تحت شعار: “الانتخابات الرئاسية: مشاركة ومواطنة”…بن براهم يشرف على افتتاح اللقاء الوطني لفعاليات المجتمع المدني بالعاصمة

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع ولاية الجزائر، على افتتاح اللقاء الوطني لفعاليات المجتمع المدني، بقاعة ابن خلدون بالعاصمة، تحت شعار: “الانتخابات الرئاسية: مشاركة ومواطنة”.

وحضر اللقاء، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثلي الجمعيات والمنظمات المدنية، وضم فعاليات من مختلف فئات المجتمع المدني، أعضاء وإطارات المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى الشبكات.

وأكد نور الدين بن براهم في كلمته، على الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، موضحا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل محطة حاسمة في تاريخ الوطن، مما يتطلب من الجمعيات والمجتمع المدني تكثيف جهودها لتحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.

وأشار بن براهم إلى أن المجتمع المدني يعد شريكًا فعّالًا ودعامة أساسية في العملية الانتخابية، بفضل دوره في بناء الثقة بين المواطنين وتعزيز الوعي الانتخابي ونشر ثقافة الممارسة الديمقراطية، كما شدّد على أهمية تعزيز الانتماء الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية، التي تشكل روح الثورة الجزائرية.

كما أشار رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى أهمية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية السابقة، مؤكدًا أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب وحدة الصف والتكاتف للحفاظ على الاستقرار والمضي قدمًا في مسار التنمية، موضحا أن الانتخابات المقبلة، وبعد السابع من سبتمبر، ستكون خطوة محورية نحو النهضة الوطنية، داعيا المجتمع بأسره إلى مواصلة العمل الجاد لتحقيق التقدم المنشود.

وأشاد نور الدين بن براهم بالمواقف الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، كما شدّد على أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث انتخابي، بل هي فرصة لتحقيق النهضة الوطنية، وضمان استقرار البلاد والتنمية.

شرف الدين عبد النور