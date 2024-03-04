بيتكوفيتش يوقّع على عقده لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم و يؤكد سعيه للنجاح مع الخضر

وقّع المدرب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم، على عقده لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي.

و قال المدرب بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي، بقاعة الندوات بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، “جئت إلى المنتخب الجزائري من أجل تحقيق نتائج أفضل وهذا يكون بتظافر جميع الجهود”.

و أضاف، “أنا جد محظوظ لتدريب منتخب الجزائر وأنا جد متفائل وإيجابي لتحقيق نتائج إيجابية بمساعدة الجميع”

كما أكد فلاديمير بيتكوفيتش، بأنه يعرف الكثير من اللاعبيين، و أنه سيعمل على معرفة قدراتهم الفنية بشكل أفضل في القادم، موضحا أن الضغط في الكرة أمر طبيعي، “وأنا معتاد عليه في مشواري الكروي”، يضيف المدرب.

و تابع بيتكوفيتش، “المهم بالنسة لي هو تماسك الفريق جماعيا والعمل معه للوصول إلى أفضل النتائج”، كاشفا بأنه قام بتحديد قائمة أولية تضُمُّ 45 لاعبا، تحسبا للتربص المقبل، شهر مارس الجاري.

كما أشار الناخب الوطني الجديد، لامتلاكه لمعلومات كثيرة حول الكرة الإفريقية، بالنظر لاحتكاكه باللاعبين الأفارقة في تجاربه السابقة، مؤكدا قبوله التحدي، و سعيه لبناء منتخب يفوز دائما.

شرف الدين عبد النور

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