بيبي تريكي يلتقي نظيره الصربي بجنيف

إلتقى كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الخميس، في إطار مشاركته في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بجنيف – سويسرا، نظيره الصربي، Dejan Ristić، وزير الاعلام و الاتصالات بجمهورية صربيا.

و كان اللقاء، حسب بيان وزارة البريد، سانحة للتطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بما يرقى إلى طموحاتهما في هذا المجال، فضلا عن استعراض مواقفهما في عديد المسائل ذات الصلة و التي تحظى بالاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور