بيبي تريكي يستعرض بجنيف إستراتيجية الجزائر في تطوير البنية التحتية للاتصالات

إستعرض، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر، في تسريع تطوير بنيتها التحتية للاتصالات، من أجل تعزيز الشمول الرقمي و تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية عادلة، و التي ترجمتها المؤشرات المسجلة خلال السنوات المنصرمة.

و أشار بيبي تريكي، في كلمته، خلال مشاركته في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف-سويسرا، في جلسة نقاش عالية المستوى، حضرها إلى جانبه وزراء و مسؤولون سامون في مجال الاتصالات بعدد من الدول، أن الجزائر عملت على تمكين كل مواطنيها من الاستفادة، بشكل منصف، من المزايا التي تتيحها الاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، من خلال توفير هذه التكنولوجيا للجميع، و في كل مكان من إقليمها الشاسع و بتكلفة معقولة، حسب ما أورده بيان وزارة البريد.

كما أكد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، أن الإرادة السياسية القوية، لتعميم نشر هذه التكنولوجيا، قد شكّلت المرتكز الأساسي للاستراتيجية المسطرة، و التي انبثقت منها خطة عمل يجري تقييم تنفيذها دوريا، و التي سمحت-يضيف الوزير- بتسجيل قفزة هامة في مختلف المؤشرات، على غرار معدل الولوج إلى الانترنت الثابت، الذي بلغ 65 %، بعد أن كان هذا المؤشر يقدر بـ 40 %، في بداية سنة 2020، إضافة إلى السعة المجهزة للنطاق الترددي الدولي، التي تضاعفت بأكثر من 6 مرات خلال هذه الفترة.