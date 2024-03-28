بيان هام من وزارة الشؤون الخارجية بخصوص مسابقة التوظيف

28 مارس، 2024

أعلمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، اليوم، كافة المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي، وكاتب، الذين قدموا طعونا في الآجال القانونية المعلن عنها سابقا في الموقع الرسمي للوزارة (من 11 إلى 16 مارس 2024)، أنه طبقا لمحضر اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الطعون، قد تم قبول وعدم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبينة على الرابط التالي ttps://mfa.gov.dz/ar/announcements-and-publications/recruitment-announcement-appeal-results.

هذا و أعلمت الوزارة، كافـــة المترشحـــين المقبوليـــن، بأن تاريخ إجراء المسابقة الخاص بكل رتبة سيحدد لاحقا.

شرف الدين عبد النور

28 مارس، 2024

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