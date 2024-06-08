بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل

أعلمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، اليوم، كافة الراغبات والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين، يكون من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الكائن بقصر الأمم، نادي الصنوبر الجزائر، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم.

و جاء ذلك، تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 8 جوان 2024 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وعملاً بأحكام الأمر رقم 21-01، المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

و يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم، حسب ذات المصدر، إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الاثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح)، أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية، من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://rdv2024.ina-elections.dz.

كما ذكّرت السلطة المستقلة، في بيانها، أنه استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد أنفا، أنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بمائتين وخمسين ألف (250.000دج) دينار جزائري، لدى مصالح الخزينة العمومية، المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

شرف الدين عبد النور