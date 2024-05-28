بوغالي يستقبل رئيس الوفد الصومالي المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني العربي

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، محمد محمود سعيد، رئيس وفد جمهورية الصومال المشارك في اجتماعي اللجنة التنفيذية ومؤتمر الاتحاد.

و كشف محمد محمود سعيد، في مستهل اللقاء، أنه جاء حاملا رسالة شفوية، من رئيس المجلس الاتحادي في بلاده، إلى ابراهيم بوغالي، يهنئه فيها على ترؤسه الاتحاد البرلماني العربي، معربا له فيها عن استعداده للعمل معا، من أجل خدمة القضايا العربية داخل الصف البرلماني.

وتم عقب ذلك، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، استعراض سبل إنعاش العلاقات الثنائية، لاسيما على الصعيد البرلماني، حيث أبدى بوغالي في هذا الخصوص، استعداد البرلمان الجزائري للتعاون مع البرلمان الاتحادي في الصومال، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.

كما شكّل اللقاء، فرصة للتطرق إلى ملفات التعاون الاقتصادي، وعدد من المسائل المطروحة على الساحتين الإقليمية والقارية، وبحث دور البرلمانيين في تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

هذا و حضر اللقاء، سالم زنطار، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وصديق بخوش، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- الصومال.

شرف الدين عبد النور