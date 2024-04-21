بوغالي يدعو لتعزيز التعاون الجزائري العماني وترقيته لمختلف المجالات

اُستقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوفد المرافق له، مساء اليوم، بمقر مجلس الدولة العماني، من قبل رئيس المجلس، الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى سلطنة عمان، محمد علي بوغازي.

و أشاد بوغالي، خلال اللقاء، بتجذّر العلاقات الجزائرية العمانية، وذكّر بالاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون، لتطوير العلاقات بين البلدين، وحرصه على تعزيز التنسيق والتشاور باعتبار الجزائر وسلطنة عمان يتقاسمان نفس المواقف إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا ضرورة العمل على إعطاء دفع قوي لهذه العلاقات معتبرا أن الاستثمارات العمانية في الجزائر تُشكّل إضافة مهمة للاقتصاد الجزائري الذي تسعى السلطات العليا في البلاد إلى تنويعه وتطويره، مشيرا إلى أهمية استغلال الإمكانيات الواعدة لتعزيز التعاون وترقيته ليشمل مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين والبلدين.

وبخصوص التعاون البرلماني، أشار ابراهيم بوغالي، إلى أن المجلس الشعبي الوطني يواكب هذا المسعى ويدعمه عن طريق تعزيز قنوات الحوار وتبادل الخبرات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، ودعا، بالمناسبة، برلمانيي البلدين إلى تكثيف العمل المشترك في هذا الإطار.

و على الصعيد الدولي، أشاد رئيس المجلس بموقف سلطنة عمان المستقل والسيادي بخصوص القضية الفلسطينية، وأكد على مواصلة المسيرة عبر كل المنابر والمحافل الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

من جانب آخر، ذكّر بوغالي بالتحديات التي تواجهها الجزائر في منطقة الساحل وإفريقيا، كما أبرز موقفها الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاج المقاربة السلمية لحل الأزمات، كما عرّج على قضية الصحراء الغربية، مجدّدا تمسّك الجزائر بقرارات الأمم المتحدة القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من جهته، أبلغ رئيس مجلس الدولة العماني تحيات القيادة العليا للسلطات الجزائرية، ودعا إلى مواصلة توطيد العلاقات الثنائية المتميزة رغم البعد الجغرافي، مقترحا فتح خط جوي مباشر بين البلدين لتسهيل التواصل.

و في ذات السياق، ثمّن الشيخ الخليلي، الدور الذي تلعبه الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وفي مختلف الهيئات الدولية، من خلال المبادرات واللوائح التي تقدمها، لاسيما حول وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، واعتبرها مبادرات بالغة الأهمية نظرا لما تمثله الجزائر بسياستها الرشيدة والمتوازنة من ثقل على المستويات العربي، الإفريقي والعالمي.

واستنكر رئيس مجلس الدولة العماني، في نفس السياق، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول في تعاملها مع هذه القضية، من خلال استعمال حق النقض واعتراف هيئة الأمم المتحدة بدولة الاحتلال على حساب أصحاب الأرض الشرعيين.

وشدّد رئيس مجلس الدولة العماني، على أن المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في غزة، ما هي إلا وسيلة لتهجير السكان والاستيلاء على الأرض.

كما تطرّق الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، في نفس الإطار، إلى الوضع في المنطقة خاصة ما يحدث في اليمن، وأكد بأن سياسة سلطنة عمان تتميز بالهدوء وعدم التحيز والدفاع عن القضايا العادلة في العالم.

شرف الدين عبد النور