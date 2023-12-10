بوغالي يحلّ بالعاصمة “بيونس ٱيرس” للمشاركة في تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

10 ديسمبر، 2023
بوغالي يحلّ بالعاصمة "بيونس ٱيرس" للمشاركة في تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد
بوغالي يحلّ بالعاصمة "بيونس ٱيرس" للمشاركة في تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد
وصل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ليلة الأحد، إلى “بيونس ٱيرس”، عاصمة جمهورية الأرجنتين، تحسبا لمشاركته في تنصيب رئيسها الجديد، خافيير مليي.
وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، ممثلون عن السلطات الأرجنتينية وسفارة الجزائر بهذا البلد.
و يُنتظر أن تجري مراسم التنصيب بمقر البرلمان الأرجنتيني هذا اليوم، وذلك بحضور عديد ممثلي الدول والحكومات، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
10 ديسمبر، 2023

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