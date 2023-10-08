بوغالي: المحتل الصهيوني يتحمل كل المسؤولية في تفجير المنطقة

أكد اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن المحتل الصهيوني يتحمل كل المسؤولية في تفجير المنطقة.

وأوضح بوغالي، أن ما يحدث في فلسطين نتيجة حتمية ضد همجية المحتل الصيهوني، مشددا على أن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية ثابت ودائم.

وللاشارة فقد إرتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الذي شنته قوات الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين إلى 320 شهيدا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء القصف على غزة ارتفع إلى 320 شهيدا، و2040 جريح.

ليديا كبيش

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