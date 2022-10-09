بوغالي: الدبلوماسية الكلاسيكية يلزمها مرافقة من الدبلوماسية البرلمانية

9 أكتوبر، 2022

 أشاد اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية وبما قدمته من إنجازات كبيرة.

وأكد بوغالي لدى القائه لكلمة بمناسبة احياء اليوم الوطني للدبلوماسية، على أن الدبلوماسية الكلاسيكية يلزمها مرافقة من الدبلوماسية البرلمانية.

وهو ما نعمل عليه تحت قيادة رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الخارجية. حيث يكمن هدفنا في إعلاء صوت الجزائر في المحافل الدولية، يضيف ذات المتحدث

وأشار رئيس المجلس، الى أن ثوابت الدبلوماسية جزائرية واضحة وتقوم على الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة و ايجاد الحلول السلمية لكل نزاعات العالم.

ليديا كبيش

9 أكتوبر، 2022

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