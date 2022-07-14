أفاد اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن الجزائر إستعادت مكانتها بفضل القرارات السيادية والشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأورد بوغالي عقب إختتام الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، بمجلس الأمة أن :”الجزائر محصنة بدماء شهدائها وتظل مصممة على البقاء ثابتة على مواقفها وفرض احترامها”.

وقال ذات المتحدث :” أن التحولات التي يشهدها المحيط الاقليمي يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة لتفويت الفرض على المتربصين لأمن واستقرار الجزائر”.

كما شدد رئيس المجلس، على أن الجزائر الوفية لمبادئها لن تتخلى عن إلتزانها ووفائها المعهود للأشقاء ولن تتخلى عنهم بالمساعدة والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع.

وفي نفس السياق، أشار بوغالي إلى أن الجزائر ستكون اقوى بتعافي ليبيا واستقرار تونس واستباب الأمن في مالي.

ليديا كبيش

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