بورصة الجزائر تعتزم وضع نظام تسعير رقمي

أعلن اليوم الأحد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أن البورصة تعتزم وضع نظام تسعير رقمي قريبا يسمح بإجراء صفقات عبر الأنترنيت.

وأكد بن موهوب في حديث خص به الاذاعةالوطني، ، أن بورصة الجزائر تشهد مرحلة تحول رقمي، كاشفا عن وجود نظام تسعير رقمي بالكامل قيد الإنجاز للسماح بإجراء صفقات عن طريق الأنترنت، موضحا أن مختلفا المنصات الموجود عبر العالم ليست ملكا للبورصة، بل هي ملك للوسطاء.

وبخصوص مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض، أوضح ذات المتحدث، أن هذا الإصلاح يكرس التحول العميق الذي سيمس المنظومة المالية.

كما أضاف المدير العام، أن إنشاء الهياكل والتزام مختلف الفاعلين سيسمحان بتحقيق الأهداف المنوطة بهذا الإصلاح.

ليديا كبيش

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