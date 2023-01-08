بورصة الجزائر تعتزم وضع نظام تسعير رقمي

8 يناير، 2023

أعلن اليوم الأحد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب،  أن البورصة تعتزم وضع نظام تسعير رقمي قريبا يسمح بإجراء صفقات عبر الأنترنيت.

وأكد بن موهوب في حديث خص به الاذاعةالوطني، ، أن بورصة الجزائر تشهد مرحلة تحول رقمي، كاشفا عن وجود نظام تسعير رقمي بالكامل قيد الإنجاز للسماح بإجراء صفقات عن طريق الأنترنت، موضحا أن مختلفا المنصات الموجود عبر العالم ليست ملكا للبورصة، بل هي ملك للوسطاء.

وبخصوص مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض، أوضح ذات المتحدث، أن هذا الإصلاح يكرس التحول العميق الذي سيمس المنظومة المالية.

كما أضاف المدير العام، أن إنشاء الهياكل والتزام مختلف الفاعلين سيسمحان بتحقيق الأهداف المنوطة بهذا الإصلاح.

ليديا كبيش

8 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

6 يناير، 2021

عاجل/ الرئيس المصري يصل الى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

1 نوفمبر، 2022

الصومال تدعو الدول العربية لإعفاءها من الديون

2 نوفمبر، 2022

الإتحاد الأوروبي مطالب بالتدخل لوقف العدوان المغربي على الناشطتين مينة أباعلي وسلطانة خيا

18 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: