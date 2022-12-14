بن عبد الرحمان يستعرض الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة الجزائرية مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، محادثات مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، جينا رايموندو.

وقد سمح هذا اللقاء بتأكيد الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز المحتوى الاقتصادي للعلاقات الثنائية من أجل الارتقاء بها المستوى العلاقات السياسية التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ بن عبد الرحمان استعرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الجزائرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية المجيد تبون، من أجل تحسين مناخ الاستثمار و الأعمال في البلاد، والتي مكنت الجزائر من التموقع كوجهة استثمارية بامتياز.

كما تطرّق الطرفان إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية، لاسيما في ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة في قطاعات الفلاحة والمنشآت القاعدية والطاقة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات، أين أعربت كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة عن الاهتمام البالغ الذي يبديه متعاملون أمريكيون للولوج إلى بيئة الاستثمار في الجزائر، يضيف البيان.

وخلص البيان إلى أن الطرفان تناولا أيضا جهودهما المشتركة من أجل مرافقة المستثمرين وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال فيالبلدين.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على تحضير زيارة مرتقبة إلى الجزائر للسيدة كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة على رأس وفد هام لرجال الأعمال، وذلك خلال الربع الأول من السنة المقبلة.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...