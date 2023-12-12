بن طالب يشرف على إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء

أشرف اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، بالعاصمة، على مراسم إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء.

و تتميز النسخة الثانية للبطاقة بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، و بطاقة استيعاب أوسع تتضمن آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة و آخر 400 دواء كما تتضمن البطاقة الجديدة، 12538 صيدلية متعاقدة و 3827 طبيبا معالجا متعاقدا و 682 صانع نظارات طبية متعاقد، و 36 عيادة للجراحة القلبية و 222 مركزا لتصفية الدم و 119 عيادة توليد و 344 متعامل للنقل الصحي.

شرف الدين عبد النور

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