بن طالب يشارك في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بداية من يوم غد الخميس، في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف – سويسرا، على رأس وفد ثلاثي التشكيلة، يضمّ ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأرباب العمل.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ أشغال هذه الدورة تجري تحت شعار “نحو عقد اجتماعي متجدد”، على مدار 12 يوما، ابتداءً من 3 إلى 14 جوان الجاري.

أضاف ذات البيان أنّ المشاركين سيناقشون خلال هذه الدورة جدول أعمال يتضمن عدة محاور أهمها تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المعلومات الخاصة بالبرنامج والميزانية مختلف التقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كما ستعرف فعاليات المؤتمر مناقشة موضوع الحماية من المخاطر البيولوجية، إلى جانب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وكذا العمل اللائق واقتصاد الرعاية.

وسيحظى الملف الفلسطيني باهتمام خاص من قبل المشاركين، لاسيما وضعية العمال بالأراضي المحتلة وما يتعرضون له من قهر واضطهاد وسوء معاملة من قبل الكيان المحتل. ومن المنتظر أن يجري السيد الوزير على هامش المؤتمر، محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل للدول المشاركة في الدورة، يختم بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ش.ن