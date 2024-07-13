بن طالب: هذه إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في مجال التحول الرقمي

بن طالب: هذه إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في مجال التحول الرقمي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بمقر الوزارة، عن إنجازات قطاعه في مجال التحول الرقمي.

وأشار فيصل بن طالب، في كلمته، خلال إشرافه على فعاليات “يوم إعلامي حول إنجازات القطاع في مجال الرقمنة”، إلى أنه تم بحث ديناميكية واعدة لرقمنة جلّ الخدمات والتخلي التدريجي عن الإجراءات الإدارية الكلاسيكية، أين بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المطورة من قبل المهندسين، حسب الوزير، 127 خدمة، كما تم وضع البوابة الالكترونية الشاملة “خدماتي” التي تسمح بالولوج إلى 102 خدمة وإيداع ومتابعة الشكاوى إلكترونيا.

وتسمح البوابة الحكومية للخدمات العمومية، حسب ذات المتحدث، بالولوج إلى 16 خدمة الكترونية في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما أشار بن طالب، إلى الانتقال إلى الجيل الثاني من بطاقة الشفاء المصنعة في الجزائر التي يستفيد منها أزيد من 10 مليون مواطن، ورفع قيمة اقتناء الدواء لغير المصابين بالأمراض المزمنة عبر نظام “الدفع من قبل الغير” باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها، من 1.000 دج إلى 5.000 دج للوصفة، فضلا عن إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية لفائدة الطلبة الجامعيين.

كما أفاد وزير العمل، باقتراب الإلغاء الكلي لأسباب التنقل نحو مرافق صناديق الضمان الاجتماعي، من خلال توفير 17 خدمة رقمية، ما يمثل تغطية أزيد من 90% من أسباب التنقل.

وفيما يتعلق بمجال التشغيل، كشف الوزير فيصل بن طالب، عن تطوير ثلاث منصات مخصصة لتسيير منحة البطالة، ومنصة “تأهيل”، للتوجيه نحو التكوين المهني، ومنصة “تكوين” لمتابعة تكوين المستفيدين.

كما تم-يردف الوزير بن طالب-وضع منصة التواصل التي تسمح بالتواصل مع مختلف الهيئات الاستشارية عن بعد، إضافة إلى منصة “فرصتي” للتنصيب المباشر من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في المهن النادرة.

ومن أجل الرفع من نجاعة التسيير، كشف وزير العمل، عن بلوغ عدد الأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار 34 نظاما، تمكن من متابعة 1.283 مؤشرا، فيما بلغ عدد الواجهات الرقمية للتبادل البيني 48 واجهة، منها 24 موجهة لتبادل المعطيات خارج القطاع.

شرف الدين عبد النور