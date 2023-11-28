بن براهم يُشرف من تيبازة على انطلاق الدورات التحسيسية والتكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمعية والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، على انطلاق الدورات التحسيسية والتكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية، المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و بتأطير من إطارات خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية،وهذا بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة، بحضور أعضاء المرصد، كل من أحمد بن خلاف، علي شعواطي، عمر معراجي، و كذا عبد الحكيم لكحل إطار بالمرصد، و عادل كشاط، إطار بالمرصد بالإضافة إلى الجمعيات، فعاليات المجتمع المدني، أساتذة و مختصين، محامين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرسمية و السلطات المدنية و العسكرية.

و تهدف هذه الدورات التحسيسية و التكوينية إلى، تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولا سيما أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وخاصة التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح، كما تهدف أيضا إلى تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و ستسمح هذه الدورات التكوينية التحسيسية من تمكين الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتهامن المخاطر، و الوقاية من استغلالها في عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، وكذا إفادتها بإجراءات تعزز من احترامها لقواعد التسيير المالي السليم بما يضمن حكامة لمشاريعها وأنشطتها الجمعوية.

للتذكير الدورة التكوينية الأولى، مسّت في مرحلة أولية أكثر من 100 جمعية محلية خيرية وتضامنية وثقافية ودينية، لولايات: الشلف، البليدة، الجزائر، المدية، تيبازة وعين الدفلى.

شرف الدين عبد النور

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