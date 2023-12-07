بن براهم: “التحولات الدولية المتعلقة بالمال الفاسد و الإرهاب تستوجب الوعي و التدريب لحماية الجمعيات من الوقوع فيها “

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم، خلال إشرافه من مقر ولاية الجزائر، على انطلاق الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية لولاية الجزائر، على أن التحولات الدولية المتعلقة بالمال الفاسد و الإرهاب تستوجب الوعي و التدريب والتحسيس لحماية منتسبي الجمعيات من هذه التحولات، وهذا يعتبر، يضيف بن براهم، أحد الفروع الذي سيشتغل عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني مع وزارة الداخلية نهاية السنة الجارية وكذا خلال السنة المقبلة.

و أضاف بن براهم، أن حماية الجمعيات هو الهدف الرئيسي من خلال هذه الدورة التكوينية و من خلال جملة من القوانين الجزائرية لتعزيز دور مجتمع المدني لما يعرضه المرصد من مرافعات و تقارير تقدم لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المنظومة القانونية ستعرف إضافات لتعزيز حماية جمعيات المجتمع المدني “حتى يبقى الناشط في المجتمع المدني الذي يتمتع بصفة المواطنة الفعالة يتمتع بالراحة المحلية الوطنية و الدولية، في التعامل مع المال الذي يصل إليه، من خلال المصادر و كذا من خلال الصرف”، حسب رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما أعلن نور الدين بن براهم أنه سيتم إطلاق منصة رقمية” كفاءات +” وظيفته التدريب و التكوين، من أجل توعية الجمعيات حول إدارة مواردها المالية، وتسييرها، إدارة المشاريع، و المخاطر التي تهددها، بالإضافة إلى حل الصراعات داخل الجمعية، و مكافحة الفساد داخل الجمعية.

و قال رئيس المرصد في كلمته أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم العالي، الأسبوع الماضي، الهدف منها هو فتح الجامعة أمام الجمعيات من أجل الاحتكاك بالوسط الجامعي و إبرام العقود والاتفاقيات مع مراكز البحث و كذا النخب الجامعية التي لها علاقة مباشرة مع المجتمع المدني، و هذا من أجل الارتقاء بالمجتمع المدني من نشاطه العادي و الكلاسيكي المربوط بالمناسبات، إلى مجتمع مدني منتج للقيمة المضافة و لديه القدرة على التواصل مع الجامعة و البحوث و مع الرؤى المختلفة التي تتعلق بعدة مجالات ثقافية إجتماعية مدنية و حقوقية و غيرها من القضايا.

و تهدف هذه الدورة التحسيسية و التكوينية المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، و بتأطير من إطارات خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، إلى تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولا سيما أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وخاصة التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح.

كما تهدف هذه الدورة التكوينية الهامة، أيضا إلى تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتمكين الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتها من المخاطر، والوقاية من استغلالها في عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، وكذا إفادتها بإجراءات تعزز من احترامها لقواعد التسيير المالي السليم بما يضمن حكامة لمشاريعها وأنشطتها الجمعوية.

و شهدت فعاليات انطلاق هذه الدورة التحسيسية و التكوينية حضور كلا من أعضاء وإطارات المرصد، بالإضافة إلى الجمعيات، فعاليات المجتمع المدني، أساتذة و مختصين، محامين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرسمية و السلطات المدنية و العسكرية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...