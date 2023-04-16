بمناسبة يوم العلم: اتصالات الجزائر تمنح رمزا ترويجيا لفائدة مستخدمي منصة “دروسكم”

أطلقت اتصالات الجزائر رمزا ترويجيا لمنصة “دروسكم” للدعم المدرسي، وهذا بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل 2023.

وأشار بيان للشركة أن “دروسكم” عبارة عن منصة تعليمية (https://dorouscom.com) تقترح دروس دعم مدرسي عبر الأنترنت في مختلف المواد للأطوار الثلاثة : الابتدائي، المتوسط والثانوي، وذلك وفقا لبرنامج التربية الوطنية.

ويكشف البيان أنّه عند اقتناء الاشتراك، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أفريل، يستفيد الزبون من ولوج شهري مجاني باستعمال الرمز الترويجي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض متوفر على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر عبر كامل ربوع الوطن.

كما تجدّد اتصالات الجزائر التزام المواطنة وحرصها على تقديم خدمات مبتكرة لكافة العائلة ومرافقة الأطفال المتمدرسين.

لمعلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

ش.ن

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