بمناسبة معرض الإنتاج الجزائري…جازي والصندوق الجزائري للشركات الناشئة ينظمان مسابقة “هاكاثون”

أعلنت جازي، في إطار استراتيجيتها الرقمية، عن إبرام شراكة مع الصندوق الجزائري للشركات الناشئة (ASF)، لتنظيم مسابقة “هاكاثون”، وهذا بمناسبة معرض الإنتاج الجزائري الذي يقام في قصر المعارض، بالجزائر العاصمة، من 14 إلى 23 ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، وقّع عقبة حشاني، المدير العام للصندوق الجزائري للشركات الناشئة، و محيي الدين علوش، المدير العام لجازي، إتفاقية شراكة، اليوم الأحد، لتأكيد التزامهما المشترك بالابتكار وريادة الأعمال و الرقمنة.

وجرى حفل التوقيع، بقصر المعارض بحضور، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة و المؤسسات المصغرة.

و جمع “الهاكاثون” ، الذي أُطلق عليه اسم “هاك-آب دي زاد” “Huck-Up DZ”، والذي انطلق أمس السبت، و يستمر لمدة ثلاثة أيام، العشرات من الأشخاص ذوي المهارات المتنوعة للعمل في فرق في مشاريع مرتبطة بموضوع معين، حيث سيسعى كل فريق خلال هذه الفترة إلى إيجاد حلول رقمية لتحديات الرقمنة والمواطنة في الجزائر.

كما أن الهدف من هذه المسابقة هو تحفيز الابتكار والإبداع من خلال جمع المواهب و الكفاءات مع بعضها البعض لمواجهة التحديات المعاصرة بطرق مبتكرة.

من خلال هذه الشراكة، أكدت جازي التزامها الدائم تجاه أصحاب المشاريع الشباب والشركات الناشئة، إلى جانب دعمها المستمر المُقدم للمواهب الواعدة في تجسيد أفكارها.

كما تُمثل هذه المبادرة أيضا، مساهمة من جازي في تطوير الحلول التكنولوجية وإنشاء نظام بيئي رقمي من شأنه خلق فرص العمل والقيمة المضافة.

وفي إطار هذه الشراكة، أكّدت جازي والصندوق الجزائري للشركات الناشئة بقوة على حرصهما على المساهمة في بناء المشهد الرقمي الوطني، من خلال تسهيل انتقال الخريجين الجدد من الجامعات الجزائرية الكبرى إلى العالم المهني، وبالتالي تعزيز العلاقة بين قطاعي التعليم و الاقتصاد.

شرف الدين عبد النور

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