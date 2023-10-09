بمشاركة الجزائر… إنطلاق أشغال الجلسة العلنية للدورة السنوية 69 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بكوبنهاغن

9 أكتوبر، 2023

افتُتحت اليوم الاثنين، بحضور الوزيرة الأولى لمملكة الدانمارك، أشغال الجلسة العلنية للدورة السنوية 69 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي AP-OTAN، المنعقدة في العاصمة كوبنهاغن، في الفترة فيما بين 06 و09 أكتوبر الجاري.

و سيناقش المشاركون خلال هذه الجلسة مشاريع قرارات اللجان الدائمة للجمعية ويصادقون عليها، كما سيتم تسليم جائزة “نساء من أجل السلم والأمن”، للعام 2023، والتي تقدمها الجمعية من أجل تكريم المرأة التي تعمل على تشجيع المشاركة المتساوية للنساء والرجال في مجال تكريس السلم والأمن، وضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف في مناطق النزاع.

هذا، ويمثل البرلمان الجزائري في هذه الدورة، عيسى نايلي، رئيس لجنة الدفاع الوطني، رئيس الوفد، و محمد فوزي بن جاب الله، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، و أيوب حماد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك في دورات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بصفة شريك متوسطي، حسب بيان مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

9 أكتوبر، 2023

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