بلماضي: “نسعى لتحقيق اللّقب داخل أدغال إفريقيا”

14 يناير، 2024
بلماضي: "نسعى لتحقيق اللّقب داخل أدغال إفريقيا"
صرّح الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم، خلال ندوة صحفية عقدها قبل مباراة الغد أمام منتخب أنغولا، بأن الجزائر فازت بأول كأس إفريقيا خارج الجزائر وأن الهدف هذه المرة هو تحقيق إنجاز آخر هو التتويج بهذه الكأس بعيدا عن شمال إفريقيا، مضيفا “نحن هنا لتحقيق أكبر طموح و الحقيقة ستكون فوق الميدان”.
وأضاف جمال بلماضي قائلا، “جميعنا في نفس نقطة الانطلاق و مع مرور المباريات سنحاول الوصول لأبعد نقطة و هذا من خلال الفوز في المباريات”، مؤكدا على أنه من الواجب تسيير المباراة الأولى، “و من خلال ما مر علينا في المنافسات الماضية و جب علينا مباشرة المنافسة بشكل جيد”، يضيف الناخب الوطني، مشيرا إلى أن المباراة الاولى مهمة لتحقيق بداية موفقة.
كما أكد مدرب الخضر، على أن البنى التحتية في الكوت ديفوار ممتازة و أن  الملاعب مُشيّدة بمعايير عالمية، مبديا إعجابه بأرضية ملعب بواكي و ميدان التدريبات و فندق الإقامة كذلك.
شرف الدين عبد النور
14 يناير، 2024

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