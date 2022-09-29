بلعريبي يكشف موعد تسليم ملعب تيزي وزو

29 سبتمبر، 2022

كشف اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن الأشغال بملعب تيزي وزو عرفت تقدما ملحوظا بعدما كانت متوقفة لأكثر من سنتين.

وأورد بلعريبي خلال زيارة تفقدية إلى ملعب تيزي وزو، أن رئيس الجمهورية أمر بضرورة متابعة مدى تقدم الأشغال بالملاعب.

وأوضح ذات المتحدث أنه من الصعب إعادة بعث مشروع بعدما كان متوقفا لمدة سنتين أين باشر فيرق العمل الأشغال بسرعة بداية من شهر أوت لإتمامها في آجالها المحددة.

وكشف وزير السكن، أن نسبة الأشغال بملعب تيزي وزو بلغت 45 بالمائة. كما سيتم الإنتهاء من الأشغال الخارجية نهاية أكتوبر المقبل، حيث تم الشروع في وضع الكراسي وسيتم الإنتهاء منها في الفاتح نوفمبر المقبل.

بالإضافة إلى زرع العشب الطبيعي، مؤكدا في ذات السياق، أن الملعب سيكون جاهزا وسيتم تسليمه نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة 2023، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

29 سبتمبر، 2022

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