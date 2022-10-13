بلعريبي يأمر بالانتهاء من البرنامج الترقوي العمومي قبل نهاية هذا العام

13 أكتوبر، 2022

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة إجتماعاً خصص للسكن الترقوي العمومي، حسبما أفادت به وزارة السكن في بيان لها.

واستمع بلعريبي إلى عرض مفصل من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول برنامج السكن الترقوي العمومي، حيث أسدى تعليمات صارمة بوجوب الإنتهاء من هذا البرنامج قبل إنتهاء سنة 2022.

وتطرق ذات المتحدث، إلى ملف السكن الترقوي الحر أين شدد على انتاجه وتسويقه بالموازات مع الأشغال. وهذا بغية إيجاد تركيبة مالية من شأنها أن لا تحدث إختلال في التوازنات المالية للمؤسسة.

هذا وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها، أنه سيتم فتح موقعها الالكتروني للتسجيل في ولاية وهران، وأن التسجيلات ستنطلق بدءا من يوم أمس على الساعة 14:00 مساء، على أن يغلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 6000 مكتتب.

أما بخصوص موقع السكن، فإنه يقع على مستوى حي 699 مسكن ترقوي حر بئر الجير (pos51) ( ولاية وهران )، يضيف المصدر الذي أكد أن التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني: www.enpi.dz او عبر الرابط مباشرة: www.enpi-net.dz/LPLvsp/.

ويشمل الموقع شقق من نوع F3 و F4 و F5. بالإضافة أيضا إلى شقق مزدوجة DUPLEX من نوع : F3 و F4 و F5.

رمزي أحمد توميات

13 أكتوبر، 2022

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