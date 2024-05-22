بلعريبي: “توزيع نحو 1،5 مليون وحدة سكنية بين 2020 و 5 جويلية المقبل”

بلعريبي: “توزيع نحو 1،5 مليون وحدة سكنية بين 2020 و 5 جويلية المقبل”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي, اليوم، خلال إشرافه على فعاليات يوم إعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل، تحت شعار “مسار وآفاق”، أنه سيكون قد تم خلال الفترة، ما بين 2020 و 5 جويلية المقبل، توزيع نحو 1،5 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، “محققين بذلك عتبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة”، يضيف الوزير.

وأشار الوزير بلعريبي، في ذات السياق، إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عكف على إيلاء المواطن كل العناية، من خلال توفير السكن بمختلف صيغه.

و أعلن بلعريبي، خلال كلمته، بذات المناسبة، عن إصدار النظام الجزائر المضاد للزلازل نسخة 2024 (RPA 2024)، والذي أشرف على إعداده خبراء وباحثين محليين، بالإضافة إلى خبراء جزائريين مقيمين بالخارج.

و أبرز وزير السكن، في هذا الشأن، أن النظام الجديد، الذي يأتي بعد ذلك المعدّ سنة 1981، غداة زلزال الشلف، يعد “وثيقة من الجيل الجديد يضاهي اللوائح العالمية في هذا المجال”.

من جهة أخرى، كشف طارق بلعريبي، أن نهاية الأشغال بملعب الدويرة “الشهيد عمار علي”، مرتقبة أواخر جوان الداخل.

للإشارة، فقد عرف هذا الحدث، الذي تم نظيمه بقاعة المحاضرات، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، حضور وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووالي ولاية بومرداس، فوزية نعامة.

شرف الدين عبد النور