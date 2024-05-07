بلعابد يُعطي إشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى للمتعلمين المنتمين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بالعابد، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى للمتعلمين المنتمين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد دورة 2024، من متوسطة عبد الحميد بوحاجي بالحاج.

و عرفت هذه الدورة، تسجيل 25.000 مترشح، موزعين على 1842 مركز اجراء، تحت تأطير أزيد من 100.000 مؤطر.

و بلغ عدد المترشحين في مرحلة التعليم المتوسط، 201.796 مترشحا، من بينهم 60230 مترشحة، في حين بلغ عدد المترشحين في مرحلة التعليم الثانوي، 318.204 مترشح، من بينهم 120.110 مترشحة.

شرف الدين عبد النور